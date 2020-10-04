الدوري الإسباني.. ريال مدريد يتقدم على ليفانتي بهدف نظيف في الشوط الأول

هدف المباراة الوحيد حتى الآن سجله اللاعب البرازيلي فينيسوس جونيور في الدقيقة السادسة عشر من متابعة للضربة الحرة التي نفذها زميله لوكا مودريتش من الجهة اليمنى، لتصبح النتيجة تقدم ريال مدريد بهدف نظيف.
وأضاع الفرنسي كريم بنزيما فرصة مضاعفة النتيجة لـ ريال مدريد في الدقيقة 35، عندما أرسل ماركو أسينسيو كرة عرضية من الجهة اليمنى على رأس بنزيما، لكنه سددها فوق مرمى ليفانتي، لينتهي الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدف نظيف.
وبدأ ريال مدريد اللقاء بتشكيل مكون من:
في حراسة المرمى: تيبو كورتوا
خط الدفاع: ناتشو فيرنانديز - سيرجيو راموس - رافاييل فاران - فيرلاند ميندي
خط الوسط: كاسميرو - لوكا مودريتش - فيدي فالفيردي
خط الهجوم: فينسيوس جونيور - ماركو أسينسيو - كريم بنزيما
ويحتل ريال مدري المركز الرابع برصيد 7 نقاط، فيما يحتل ليفانتي المركز الثامن عشر برصيد 3 نقاط.
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