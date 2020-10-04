الزمالك يعلن نتيجة مسحة كورونا قبل مواجهة سموحة

جاءت نتيجة تحليل "رابيد تيست" الذي خضع له لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للكشف عن فيروس كورونا قبل تدريب الأمس، سلبية لجميع الحالات.

ويستعد الفريق للقاء سموحة في دور الستة عشر لبطولة كأس مصر ، المقرر لها غدا الاثنين باستاد الإسماعيلية.

يأتي ذلك وفقا للبرتوكول الطبي المتبع في الفترة الحالية بناء على تعليمات وزارة الصحة من أجل الكشف عن فيروس كورونا.

وانتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكر مغلق بالإسماعيلية استعدادا للقاء سموحة المرتقب .

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ويختتم الفريق الأبيض تدريباته مساء اليوم بالإسماعيلية بعدما فضل البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق خوض التدريب الختامي بالإسماعيلية.

وهذا بعدما خاض الفريق تدريبه الأساسي بالأمس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بالنادي.

ويغيب عن الفريق الأبيض في مباراة اليوم كل من فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي للانضمام لمنتخبي تونس والمغرب بخلاف محمد عبد الشافي للإصابة .