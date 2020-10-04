مكوينا ومانجكويثي.. صن داونز يعين مديرين فنيين لخلافة موسيماني بعد تعاقده مع الأهلي

وأعلن النادي الأهلي يوم الخميس الماضي، عن تعيين الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مديرًا فنيًا جديدًا لفريق كرة القدم، خلفًا للسويسري رينيه فايلر.
ونشر نادي صن داونز بيانًا أعلن فيه أن مكوينا ومانجكويثي سيتم تعيينهما على رأس القيادة الفنية للفريق في الفترة المقبلة.
وأكد النادي بأن المدربين ساهما بشكل كبير في نجاحات صن داونز في الفترة الماضية، وأنه تم تعيينهما في ذلك المنصب من أجل الحفاظ على لقب الدوري الجنوب إفريقي والمنافسة بقوة على باقي الألقاب.
وأكد نادي صن داونز في ختام البيان أنه سيتم إصدار بيانات مهمة أخرى في الفترة المقبلة.
ورفض مكوينا الانضمام لبيتسو موسيماني في الجهاز الفني المعاون له في النادي الأهلي، وقرر البقاء في صن داونز بعد أن كان مساعدًا له في الفريق الجنوب إفريقي.
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