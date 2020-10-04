الكرة أخلاقيات.. أحمد حسن لـ أحمد حمدي: اثبت نفسك الأول قبل الاحتراف

أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن أحمد حمدي لاعب الأهلي السابق والجونة الحالي، لاعب موهوب ومميز، ومستقبل كبير للكرة المصرية.
وأضاف في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر:"لاعب كرة القدم ليس فنيات فقط، ولكن هناك أخلاقيات وعزيمة، وحمدي قدم مباريات جيدة مع الجونة، ولكن قبل الاحتراف الخارجي عليه أن يثبت نفسه أولا، وهو لم ينضم لمنتخب مصر الأول حتى الآن".
وتابع: "نادر شوقي وكيل اللاعب وهو المسئول عن الجونة، وحمدي لاعب مميز، وحزنت لعدم استمراره في الأهلي، كان سيكون البديل المناسب مع محمد مجدي "أفشة" فهو من أفضل اللاعبين، ولكن للآسف ليس لديه الدوافع المطلوبة".
وأكمل:" أرى أن نادي الجونة يجب أن يسمح له بالاحتراف الخارجي، ولكن تصريحاته لا أعلم السبب وراءها، كان يجب عليه آلا يخرج بتلك التصريحات والتى أراها غير مقبولة".
واستطرد:" حمدي لديه بند في عقده يمنح الأهلي أحقية إعادته، بمبلغ 16 مليون جنيه، ورحيله إلى أي نادٍ يتطلب موافقة مسئولي الأهلي".
وأضاف: "أحمد حمدي كان من الممكن أن يعود للأهلي، وبيتسو موسيماني بالتأكيد سيدرس ملف جميع اللاعبين المعارين، ولكن القميص الأحمر مختلف تماما في ظل الضغوط التي لا يستطيع كل اللاعبين تحملها".
وواصل:" أكرم توفيق وناصر ماهر ومحمد شريف يقدمون أداء رائع مع الجونة وسموحة وإنبي، وأحمد حمدي عليه التركيز في المرحلة المقبلة".
وكان أحمد حمدي، أكد أنه وصل له عرض من روبين كازان الروسي وأبلغ فريقه بهما.
وقال حمدي خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة دوت الخليج : "وصلني عرض من روبين كازان الروسي وأبلغت الجونة وطلبوا تأجيل الأمر لحسم موقف الفريق بالدوري".
وأضاف: "لا استطيع الوصول لنادر شوقي، كما أنه يرد عليا متأخر والقيد قريب من الإغلاق هناك، بعدما قال لي اترك لي الأمر".
وأكد أنه مستاء من الجونة وتصرفاتها معه، قائلا: "لن أقدر على إعطاء أي شئ داخل الملعب، فأنا ساعدتهم وهما لم يساعدوني".
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