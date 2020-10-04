تشيلسي يرفض عرضا من بايرن لضم هودسون أودوي والبافاري يتأهب لعرض جديد

د.ب.أ:رفض نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم عرضا من بايرن ميونخ الألماني لضم اللاعب الشاب كالوم هودسون أودوي 19 عاما ، حسبما أفادت وسائل الإعلام البريطانية. وأشارت العديد من وسائل الإعلام البريطانية إلى أن تشيلسي رفض عرضا من بايرن لاستعارة اللاعب يتضمن بند الشراء في الموسم المقبل مقابل 77 مليون يورو.

وأضافت التقارير أنه من المتوقع أن يتقدم بايرن بعرض جديد للنادي اللندني قبل نهاية فترة الانتقالات الحالية اليوم الاثنين. وكان بايرن مهتما للغاية في شتاء 2019 بالتعاقد مع اللاعب الشاب ولكنه لم يتوصل لاتفاق مع تشيلسي. وقال هانزي فليك المدير الفني لبايرن أمس السبت : “بشكل أساسي” لا أعرف ماذا حدث. ولكن أودوي من أبرز المواهب في هذا المركز”. وقال فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي بعد المباراة التي فاز فيها الفريق 4 / صفر على كريستال بالاس أمس السبت ، والتي كان أودوي فيها ضمن التشكيلة الأساسية لتشيلسي ، إنه لا يستطيع التنبؤ بما سيحدث حتى يوم الاثنين.

ولكن لامبارد يواصل الاعتماد على اللاعب ويرغب في استمراره ضمن صفوف الفريق. ولكن رغبات هودسون أودوي ستوضع في الحسابات أيضا لاسيما وأنه مهدد بالجلوس كثيرا على مقاعد البدلاء في الموسم الحالي.

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