سلة نـزوى تأمل أن تعود المسابقات والمنافسات في أقرب وقت

بعد أن تأهلا لنهائي درع الوزارة ودوري الشباب

كتب – سالم بن عبدالله السالمي:

يأمل الجهاز الفني والإداري لفريق السلة بنادي نـزوى بأن يعود النشاط كما كان عليه قبل تفشي فيروس كورونا خاصة وأن فريقه الاول المتوج بطلا لدوري السلة يأمل ايضا ان يحقق درع الوزارة المتأهل للنهائي وتبقت له مباراة واحدة وكذلك هو الحال بالنسبة لفريق الشباب الذي تأهل للمباراة النهائية لدوري الشباب وبقيت له مباراة واحد مع فريق السيب ، والسؤال هل سيستأنف نشط السلة وتكملة ما تبقى من مباريات سواء على صعيد درع الوزارة ودوري الشباب بعد توقف النشاط بسبب هذه الجائحة لذلك فإن الجميع يتمنى ويأمل أن تعود المسابقات والمنافسات في أقرب وقت بعد إقرار استئناف المسابقات والأنشطة الرياضة وسط الإجراءات الاحترازية.

وفي هذا الشأن تحدث محمد القسمي مدير فريق السلة بنادي نـزوى : بأن أي لاعب أو رياضي لابد أن يحافظ على لياقته البدنية لذلك فقد أعطيت تعليماتي للاعبي الفريق أن يمارسوا اللياقة البدنية حتى ولو في المنزل أو في غرفة مساحتها 4 × 4 متر بسبب جائحة كورونا ” كوفيد 19 ” ويمارس التمارين الرياضية بدون استخدام الكرة أو ادوات اخرى والمحافظة على المستوى البدني وسوف يخدم ذلك العودة الى الصالات والتدريبات الاساسية وبذلك مستوى اللاعبين فنيا وبدنيا قد يصل إلى 40% مما يسهل على الجهاز الفني أن يعمل بكل اريحية في اعداد الفريق ، مشيرا بأن الجهاز الفني والاداري متواصل عبر برامج التواصل الاجتماعي وكونهم لا يجتمعوا وذلك بهدف تثقيف اللاعبين من خلال مقاطع الفيديو والمقالات الذهنية عن كرة السلة وخاصة في الجوانب التكتيكية وهي الاستراتيجية التي عملنا بها، كما أن بعض اللاعبين أخذ محاضرات ودورات تدريبية عن بعد عن التحكيم والتدرب وعلوم النفس واشياء اخرى مرتبطة بالرياضة .

وأضاف القسيمي حتى الآن لا نعرف ما سوف يحدث حول الموسم الجديد لنشاط السلة و ننتظر ما سوف يسفر عنه اجتماع الاتحاد العماني لكرة السلة يوم 10 اكتوبرومنه سوف يتضح ما يستجد في هذا الجانب وذلك لمناقشة عودة المسابقات والدوري واستكمال ما تبقى من المباريات.

من جانبه قال مرشد بن عباس اليعربي مساعد مدرب فريق السلة بنادي نـزوى : كل شيء متوقف بسبب جائحة فيروس كورنا رغم أن فريق الشباب متأهل للمباراة النهائية لفئة الشباب وتبقى له مباراة واحدة مع فريق السيب ولكن بيوم واحد توقف كل شيء لسبب هذه الجائحة كذلك هو الحال للفريق الاول الذي توج ببطولة الدوري هو ايضا متأهل للمباراة النهائية لدرع الوزارة وتبقت له مباراة واحدة واذا فاز فإنه سوف يحرز ثنائية السلة ولكن حدث الأمر نفسه فتوقفت جميع المسابقات .

وأشار بان فريق الشباب يولي جل الاهتمام ليكون الرديف للفريق الاول والذي يجب إعداده وتأهيله للأفضل ورفع مستوى اداء اللاعبين والارتقاء بمستواهم بدنيا وفنيا وهو ما نعمل من أجله.