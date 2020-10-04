السلطنة و7 دول عربية تشارك فى أول اجتماع لمرافقي اللاعبين القادة للأولمبياد الخاص

عقد أمس الاول الاجتماع الاول لمرافقي اللاعبين القادة للاولمبياد الخاص الذي ينظمه الاولمبياد الخاص العربي بمشاركة السلطنة والذي يأتي ضمن توصية مجلس مداخلات اللاعبين والقادة ومرافقيهم بضرورة عمل اجتماع لمرافقي اللاعبين والاستماع اليهم ، خاصة وانهم يتواجدون مع اللاعبين القادة على امتداد دورة كاملة ، وسعت الرئاسة الاقليمية للاولمبياد الخاص الدولى برئاسة المهندس أيمن عبد الوهاب لعقد هذا الاجتماع للأهمية الشديدة والدور المحوري التى يلعبه المرافق فى حياة اللاعب.

و عقد الاجتماع على المنصة الافتراضية ZOOM والذي شهد مشاركة 8 دولة عربية وهى السلطنة ، الامارات ، لبنان ، الاردن ، الكويت ، ، سوريا ، المغرب ، ومصر وهي الدول التي بها مجالس مداخلات اللاعبين القادة.

وكان الاجتماع قد شهد مشاركة لاعبة الاولمبياد الخاص التونسى وعضو المجلس العالمى لمداخلات اللاعبين القادة ندى رشيد و المرافقين عبد الرحمن محمد ، آيات عبد الله أحمد ( الكويت ) ، سارة الجردلي ( لبنان ) ، إيمان الصالح ( سوريا ) ، رزان عطوي ( الاردن ) ، سعيد زي ( المغرب ) ، سارة الستراوي (الإمارات العربية المتحدة) ، حنان عنقبو ، عبد الله بن حمد بن حمدان (عمان ) ، طارق محسن ،ملك حسني ، طارق نجار ( مصر )

وصرحت نيبال مدير عام المبادرات بأن أهمية هذا الاجتماع الأول لمرافقى اللاعبين القادة يأتى بعد أن تم تشكيل عشرة مجالس للاعبين القادة فى عشر دول من دول المنطقة ، وسوف تقوم دول أخرى من دول المنطقة بتشكيل مجالس للاعبين القادة خلال الفترة القادمة ، حيث أثمرت التجربة منذ انطلاق تلك المجالس الكثير من الفوائد ، خاصة وان الاولمبياد الخاص الدولى يولي أهمية قصوى لتأهيل وتمكين اللاعبين والاستماع اليهم وإلى أفكارهم ، على اعتبار أنهم يمثلون أهمية شديدة فى حركة الاولمبياد الخاص ، وتم وضع جدول أعمال للاجتماع ومجموعة من الاسئلة والمناقشات التفاعلية حول دور المرافقين فى الاولمبياد الخاص والتحديات التى يواجهونها ،و نوع التدريب والموارد التي يحتاجونها للنجاح في أداء أدوارهم وصقل مهاراتهم، كما تم مناقشة الطريقة الأنسب لنشر رؤيتنا للقيادة الدامجة وكيفية تنفيذها محليا” ، بالاضافة إلى مناقشة دور المرافق فى خلق فرص حقيقية و أدوار هادفة يمكن اشراك اللاعبين القادة بها على المستوى المحلى لاظهار قدراتهم ومواهبهم الشخصية للمجتمع ككل.

تم مناقشة جميع المقترحات والتوصيات وسيتم الاستفادة من التوصيات التى خرج بها الاجتماع وإدراج تلك المتعلقة باستراتيجية 2021 في خطة العمل لتسريع التنفيذ على المستويين المحلي والإقليمي.