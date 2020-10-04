اعتماد درع الوزارة لقفز الحواجز وكأس العيد الوطني الخمسين لالتقاط الأوتاد

في الاجتماع الرابع لاتحاد الفروسية

عقد مجلس إدارة الاتحاد العماني للفروسية اجتماعه الرابع لهذا العام وبسبب الأوضاع الحالية وضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا ( كوفيد 19) تم إجراء الاجتماع بواسطة الاتصال المرئي المباشر برئاسة السيد منذر بن سيف بن حمد البوسعيدي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني للفروسية بحضور أحمد بن سيف العبري أمين السر العام ومحمد بن سعود البلوشي عضو مجلس الإدارة،وعقد الاجتماع في مقر الاتحاد العماني للفروسية وشارك بقية أعضاء المجلس الاجتماع عبر الاتصال المرئي المباشر، وفي بداية الاجتماع اكد مجلس الادارة تطبيق الاجراءات الاحترازية المنشورة عبر اللجنة العليا بما تساهم في التقليل من الاصابة بفيروس كورونا، كما تقدم السيد بالتهنئة لصاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق ال سعيد على نيله الثقة السامية الكريمة وتعيينه وزيرا للثقافة والرياضة والشباب متمنياً له التوفيق والنجاح في مسيرته العملية وخدمة الوطن العزيز، كما اشاد السيد رئيس الاتحاد بالدور الملموس للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا وشكرها على تعاونها في السماح لإعادة استئناف ممارسة أنشطة وفعاليات الفروسية المختلفة وفق الاشتراطات المحددة، كما بارك الجميع الخطوات الملموسة في إنشاء قرية القدرة والتحمل الجديدة بسيح المحامد بولاية بركاء، أيضاً بارك السيد رئيس الاتحاد لفرسان السلطنة تأهلهم لبطولة كأس العالم للقدرة والتحمل والتي ستقام بإيطاليا العام المقبل بعد حصول الخيالة السلطانية على المراكز الثاني والثالث والرابع في سباق ارميلو الهولندي للقدرة والتحمل ذي النجمتين الذي نظمه الاتحاد الدولي للفروسية لمسافة 120 كم ، كما تمت مناقشة التخفيض الذي لامس الميزانية الخاصة بالاتحاد ضمن التخفيض الذي شمل مختلف وحدات الجهاز الاداري للدولة وتم مناقشة الالية الجديدة في التكيف مع الوضع الحالي فيما يتعلق بالمصروفات واقامة مختلف الانشطة والفعاليات التي سيتم استئنافها خلال اكتوبر الحالي ما عدا رياضات الخيل التقليدية امتثالاً لتعليمات اللجنة العليا وسيتم الاعلان عن اقامتها في الوقت المناسب بإذن الله تعالى، كما تناول الاجتماع مناقشة الاضافات الجديدة التي شهدتها مزرعة الرحبة والمتمثلة في تجهيز غرف الفحص البيطري للخيول واضافة المدرجات للجماهير ومواقف السيارات الخاصة بميدان سباق الخيل وكذلك رصف الطرق الداخلية للمزرعة، كما تم اعتماد جدول الموسم القادم 2020/2021م واعتماد درع الوزارة لقفز الحواجز وكذلك كأس العيد الوطني الخمسين لالتقاط الاوتاد وفق الاشتراطات الخاصة وبدون جمهور.

وفي نهاية الاجتماع شكر السيد رئيس الاتحاد كافة الأعضاء وتمنى التوفيق لجميع الملاك والمدربين والفرسان خلال الموسم المقبل سائلاً الله عز وجل أن يرفع الوباء عن الأمتين العربية والإسلامية وأن يحفظ السلطنة وسلطانها المفدى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ .