يصل الأربعاء

من المتوقع أن يصل الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم وطاقمه المعاون إلى أرض السلطنة بعد غد الأربعاء قادما من بلاده بعد فترة إجازة قصيرة تمتع بها وسط عائلته بعد أن تم ترحيل معسكر منتخبنا الذي كان مقررا أن يبدأ في الثلث الأخير من سبتمبر وحتى 12 أكتوبر الحالي ليكون في شهر نوفمبر القادم بإذن الله تعالى ، حيث أكد المدرب في المؤتمر الصحفي الذي عقده بتاريخ 16 سبتمبر بأن ترحيل المعسكر إلى نوفمبر جاء من أجل الحصول على فرصة أكبر لمتابعة ما تبقى من منافسات دوري عمانتل في جولاته الثلاث المتبقية ، ومباريات الدرجة الأولى ، وكذلك إياب المربع الذهبي لمسابقة الكأس الغالية ، وذلك من أجل الوقوف على مستوى اللاعبين دون استثناء سواء الذين تحتويهم القائمة الماضية أو اللاعبون الجدد الذين كانوا تحت المجهر في فترة سابقة ، ومن المتوقع أن تكون هناك أسماء جديدة تشملها قائمة المنتخب التي سيعلن عنها للسفر للمعسكر الخارجي في دولة الإمارات العربية المتحدة ( دبي ) خلال شهر نوفمبر إن شاء الله تعالى .

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدرب منتخبنا الوطني برانكو إيفانكوفيتش وطاقمه المعاون يعودون لأرض السلطنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.