وجه المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رسالته للمقاول الهارب محمد علي الذي يسعى لإثارة المواطنين ضد الجيش والشرطة. وقال رئيس الزمالك خلال جلسته مع أصحاب الجروبات والصفحات الزملكاوية بمقر النادي إن مصر يوجد بها أسد واحد فقط وهو الرئيس عبدالفتاح السيسي. وتابع : "رسالة لمحمد علي الخائن وسؤال ، هل هناك ثورة يقودها شاذ مثلك؟".

وأضاف رئيس النادي :"أي شخص او مجموعة تتبع هذا الشخص فهو خائن لمصر".

واختتم رئيس النادي تصريحاته مؤكدًا أن الجميع خلف مصر ورئيس مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مرتضى منصور يوجه رسالة قوية للخائن محمد علي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.