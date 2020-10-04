الرياضة

مرتضى منصور يرفض الفتنة ويوجه رسالة لـ المصريين

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أكد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي ضرورة حماية مصر من المؤامرات التي يدبرها بعض المخربين الذين لهم مصالح خارجية.

وقال رئيس النادي خلال جلسته مع أصحاب الجروبات والصفحات الزملكاوية إنه علينا دعم بلدنا بكل الطرق الممكنة، لذلك يجب علينا الوقوف خلف رئيس الجمهورية والجيش والشرطة.

وأضاف :"لابد من الوقوف ضد كل المخربين الذين يتواجدون خارج مصر".

وأوضح مرتضى منصور أن الرياضة لها علاقة بالسياسة، وهناك أشخاص يريدون إحداث فتنة بين الجماهير وخطة للوقيعة بين الزمالك والاهلي، من خلال مساعدة من بعض الصفحات المشبوهة المأجورة وأشخاص آخرين، مطالبا الجميع بعدم الانسياق لهذة الفتنة.

وأضاف :" هناك أشخاص بالاسم يتخابرون مع قطر ويثيرون الفتنة في مصر ، ورسالتي للنائب العام لا تتركوا هؤلاء الأشخاص الذين يريدون خراب في البلد ، نثق في النائب العام وفي قضاء مصر الشامخ" .

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