وفى السياق ذاته ، أعلن طلعت يوسف تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة الطلائع والذى جاء كالأتى : حراسة المرمى : عمرو خليل خط الدفاع : محمود شعبان وإسلام جمال وعمر الميدانى والسيد سالم . خط الوسط : هشام محمد وأحمد مانجا وكريم الديب . خط الهجوم : خالد الغندور ورزاق سيسيه وخالد قمر .

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تبديل اضطراري للاتحاد السكندري أمام طلائع الجيش في أول دقيقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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