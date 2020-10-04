بهدف رزاق سيسيه.. الاتحاد السكندري يتقدم على طلائع الجيش في الشوط الأول

وفى السياق ذاته ، أعلن طلعت يوسف تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة الطلائع والذى جاء كالآتى : حراسة المرمى : عمرو خليل خط الدفاع : محمود شعبان وإسلام جمال وعمر الميدانى والسيد سالم . خط الوسط : هشام محمد وأحمد مانجا وكريم الديب . خط الهجوم : خالد الغندور ورزاق سيسيه وخالد قمر .

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