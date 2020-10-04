توتنهام يكتسح مانشستر يونايتد بسداسية في الدوري الإنجليزي.. فيديو

اكتسح توتنهام مضيفه مانشستر يونايتد بستة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي أقيمت على ملعب "أولد ترافورد " ، ضمن الجولة الـرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز .
سجل برونو فيرنانديز جناح مانشستر يونايتد في الدقيقة الثانية الهدف الأول عبر ركلة الجزاء، قبل أن يعود توتنهام في 3 دقائق فقط ويتقدم بهدفين لهدف، قبل أن يعزز النتيجة حاليًا لـأربعة أهداف مقابل هدف.
وسجل تانجاي ندومبيلي الهدف الأول لتوتنهام في الدقيقة الرابعة مستغلًا الدربكة الدفاعية لمانشستر يونايتد، قبل أن يسجل سون هيونج مين الهدف الثاني، بعد تمريرة من هاري كين، لينطلق المهاجم الكوري سريعًا، ويسجل الهدف الثاني فيالدقيقة السابعة، ثم سجل هاري كين هدف السبيرز الثالث في الدقيقة 31 من صناعة الكوري الرائع سون.
وعاود سون التسجيل مجددًا بـ "الكعب" بشكل رائع الهدف الرابع في الدقيقة 37، بعدها سجل سيرجي أورييه الهدف الخامس في الدقيقة 51، قبل أن يسجل هاري كين مجددًا في الدقيقة 79 عبر ركلة جزاء.
بهذه النتيجة ارتفع رصيد توتنهام إلى النقطة السابعة بينما تجمد رصيد مانشستر عند النقطة الثالثة.
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