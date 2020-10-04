بسبب مباراة القمة.. مرتضى منصور يهدد ويتوعد محمد فضل واللجنة الخماسية

حذر المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة النادي، اللجنة الخماسية المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة من مهزلة قرارات خصم النقاط من الفريق في مباراة القمة بالدور الأول.

وقال رئيس النادي أثناء جلسته مع أصحاب الجروبات والصفحات الزملكاوية، إنه يحذر محمد فضل، عضو اللجنة، متمنيا أن يتوقف عن الذي يفعله.



وتابع "لم نسمح بوجود مهزلة في مباراة الزمالك والأهلي التي رفضنا أن نلعبها، وتحدثنا مع سيادة وزير الشباب والرياضة واقترحنا عليه الجلوس مع لاعبي الفريقين من أجل تهدئة الأمور".



وأضاف "البعض اقترح علينا أن نذهب للمباراة ونقوم بعمل تمثيلية بسقوط اللاعبين بداعي الإصابة ثم يتم إلغاء المباراة، لكني رفضت هذا الأمر بشدة وقلت لهم الزمالك لا يفعل ذلك وقررنا ذهاب الناشئين لخوض المباراة، الحافلة تأخرت في الطريق بسبب السيول والأحوال الجوية، وفي نفس المباراة تأخر الأهلي والحكام لنفس الأسباب".



Advertisements

وأوضح رئيس النادي "نحن لم نهرب من المباراة ولو كان الناشئون وصلوا للملعب كنا سنفوز بالمواجهة، وقام بعدها باعتبار الفريق خاسرا وخصم ٣ نقاط وهذا مخالف للائحة لأن كان يجب عليهم التحقيق في سبب عدم حضور الزمالك، كان من الوارد أن يكون هناك سبب قهري وهذا ما حدث".

واستشهد رئيس النادي بما قامت به اللجنة الخماسية بنفس الأمر مع نادي المصري البورسعيدي ولكنهم في النهاية قاموا بإلغاء العقوبة من المصري وأعادوا اللقاء مرة أخرى.



ووجه مرتضى منصور رسالته لـ عمرو الجنايني قائلا "انت كاره للزمالك بسبب انتمائك لممدوح عباس، وقمت بالعمل ضد النادي في واقعة مباراة القمة".