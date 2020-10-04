ميدو: والله أوباما أفضل من برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد

أكد أحمد حسام ميدو مهاجم فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي السابق، أن يوسف أوباما لاعب نادي الزمالك أفضل من البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي. ونشر ميدو تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر كتب فيها: "فيرنانديز ده لاعيب عادي جدا اهم ميزه فيه انه بيعرف يشوط ضربات جزاء." وأضاف قائلًا في تغريدة أخرى:" والله أوباما أحسن منه." يذكر أن مانشستر يونايتد يتأخر في الوقت الحالي أمام ضيفه توتنهام هوتسبير بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإنجليزي. وسجل برونو فيرنانديز هدف فريقه مانشستر يونايتد الوحيد في تلك المباراة من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة.

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