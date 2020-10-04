أستون فيلا يتقدم على ليفربول بالهدف الأول مبكرا

أحرز أستون فيلا الهدف الأول في شباك ليفربول في المباراة المقامة خلال الجولة الرابعة من البريميرليج، على ملعب " فيلا بارك ".

جاء الهدف مبكرا في الدقيقة الرابعة عن طريق جاج جريليتش.

وأعلن مدرب فريق أستون فيلا، عن تشكيلة الفريق الرسمية التي ستواجه نظيره فريق ليفربول،

وجاءت التشكيلة كالأتي:

مارتينيز

تارجيت - مينغز - كونسا - كاش

باركلي - لويز - ماكجين

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جريليش - واتكينز - تريزيجه

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أدريان.

خط الدفاع: أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: كيتا، فابينيو، فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، جوتا.