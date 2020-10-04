الرياضة

مجلس النواب يرفض اتخاذ أي إجراء من اللجنة الأولمبية ضد مرتضى منصور

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أرسل المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب المصري خطاب إلى اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة هشام حطب بعد أن طالبت اللجنه بمثول رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والنائب بالمجلس المستشار مرتضى منصور للتحقيق أمام اللجنة الأوليمبية دون الرجوع إلى مجلس النواب

وأكد مجلس النواب أنه وفقا للقوانين المصرية والتي تنظم عملية الحصانة البرلمانية سواء الموضوعية أو الإجرائية التي يتمتع بها عضو المجلس فقد أخطر المجلس اللجنة الأوليمبية بأنه لا يجوز اتخاذ أي إجراءات ضد عضو المجلس إلا بعد صدور قرار من مجلس النواب طبقا لأحكام القانون .

ويأتي رد مجلس النواب على اللجنة الأوليمبية لغلق هذا الملف تماما في ظل البلاغات الكيدية التي يتقدم بها البعض ضد رئيس النادي .

 وكان رئيس النادي قد أعلن عن تأجيل المؤتمر الصحفي الذي سيعقده للرد على اللجنة الأوليمبية لوقت لاحق للكشف عن المخاطبات التي شملت التعدي على الدولة المصرية.

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