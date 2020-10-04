وأكد مجلس النواب أنه وفقا للقوانين المصرية والتي تنظم عملية الحصانة البرلمانية سواء الموضوعية أو الإجرائية التي يتمتع بها عضو المجلس فقد أخطر المجلس اللجنة الأوليمبية بأنه لا يجوز اتخاذ أي إجراءات ضد عضو المجلس إلا بعد صدور قرار من مجلس النواب طبقا لأحكام القانون .
ويأتي رد مجلس النواب على اللجنة الأوليمبية لغلق هذا الملف تماما في ظل البلاغات الكيدية التي يتقدم بها البعض ضد رئيس النادي .
وكان رئيس النادي قد أعلن عن تأجيل المؤتمر الصحفي الذي سيعقده للرد على اللجنة الأوليمبية لوقت لاحق للكشف عن المخاطبات التي شملت التعدي على الدولة المصرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجلس النواب يرفض اتخاذ أي إجراء من اللجنة الأولمبية ضد مرتضى منصور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.