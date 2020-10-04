مباراة الأهلي والمقاولون.. محمد الشناوي يتعرض لإصابة قوية

تعرض محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي دون اشتراك مع احد اللاعبين في الفريق المنافس.

ويواجه الاهلي منافسه المقاولون العرب في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة ال ٣١ من بطولة الدوري الممتاز

وسقط الشناوي في الدقيقة ٢٥ دون اشتراكه مع أي لاعب واستدعى الجهاز الطبي، لتلقي العلاج داخل ارض الملعب وتوقفت المباراة أكثر من دقيقتين حتى خرج الشناوي مصاباََ وحل مكانه علي لطفي الحارس الثاني.

وجاء أول تشكيل للأهلي تحت قيادة بيتسو موسيماني كالآتي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمد هاني، أحمد فتحي

خط الوسط: حمدي فتحي، محمود كهربا، حسين الشحات، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة

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خط الهجوم: أليو بادجي

وجاء التشكيل المقاولون كالآتي:-

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

خط الدفاع: أمير عابد، محمد سمير، فاروقا نور الدين، حسن الشامي.

خط الوسط: إبراهيم صلاح، محمد مجلي، كريم مصطفى، لويس إدواردو

خط الهجوم: شكري نجيب، سيف الدين الجزيري.