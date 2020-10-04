15 دقيقة.. الأهلي يهاجم بقوة والمقاولون يدافع عن مرماه

انتهت احداث 15 دقيقة من مباراة الأهلي ومنافسه المقاولون العرب بالتعادل السلبي بدون اهداف، في المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الممتاز.

بدأ الأهلي المباراة بتنظيم شديد من الخلف بتمريرة للشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر الذي بدأ الهجمة بتمريرة طويلة ناحية اليسار لأحمد فتحي، وصلت لمجدي أفشة الذي سدد اول كرة على مرمى المقاولون العرب.

وحاول المقاولون العرب أن ينظم هجمة على دفاع الأهلي في الدقيقة السادسة من عمر المباراة ولكن سيطر عليها ايمن اشرف والشناوي.

ووصل لاعبي المقاولون لأول مرة لمرمى الشناوي في الدقيقة ٩ بكرة كانت عرضية من لويس ادوارد من الجبهة اليسرى للمقاولون العرب مررها عرضية تمكن الشناوي من التقاطها.

وحصل المقاولون العرب على ركلة ركنية في الدقيقة ١٠ من عمر المباراة، ولكن لم تسجل اي خطورة على مرمى الشناوي الذي التقط الكرة بسهولة.

وسدد احمد فتحي كرة بجوار المرمى تعتبر هي الأخطر في المباراة في الدقيقة ١٣ من عمر المباراة بعد تمريرة سحرية من كهربا لأحمد فتحي الذي اعتدل على قدمه اليمنى وسدد الكرة بجوار المرمى.

وسدد سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون العرب كرة في الدقيقة ١٤ من عمر المباراة كتهديد اول على مرمى الشناوي.

وجاء أول تشكيل للأهلي تحت قيادة بيتسو موسيماني كالآتي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

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خط الدفاع: أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمد هاني، أحمد فتحي

خط الوسط: حمدي فتحي، محمود كهربا، حسين الشحات، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: أليو بادجي

وجاء التشكيل المقاولون كالآتي:-

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

خط الدفاع: أمير عابد، محمد سمير، فاروقا نور الدين، حسن الشامي.

خط الوسط: إبراهيم صلاح، محمد مجلي، كريم مصطفى، لويس إدواردو

خط الهجوم: شكري نجيب، سيف الدين الجزيري.