تشكيل برشلونة أمام إشبيلية في الدوري الإسباني

كشف الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، تشكيل فريقه لملاقاة نظيره إشبيلية، في قمة الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم " الليجا" .
وجاء تشكيل برشلونة كالآتي :في حراسة المرمى: نيتو
خط الدفاع: جوردي ألبا - جيرارد بيكيه بيكيه - اراخو - سيرجيو روبيرتو
خط الهجوم: فرانكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - فيليبي كوتينهو
خط الهجوم: أنسو فاتي -أنطوان جريزمان - ليونيل ميسي
ويحتل برشلونة المركز السابع برصيد 6 نقاط، وهو نفس رصيد إشبيلية الذي يحتل به المركز الثامن بفارق الأهداف فقط عن البارسا.
وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم على ملعب كامب نو معقل الفريق الكتالوني برشلونة.
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