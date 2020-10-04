الرياضة

تشكيل برشلونة أمام إشبيلية في الدوري الإسباني

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كشف الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، تشكيل فريقه لملاقاة نظيره إشبيلية، في قمة الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم " الليجا" .

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي :

في حراسة المرمى: نيتو

خط الدفاع: جوردي ألبا - جيرارد بيكيه بيكيه - اراخو - سيرجيو روبيرتو

خط الهجوم: فرانكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - فيليبي كوتينهو

Advertisements

خط الهجوم: أنسو فاتي -أنطوان جريزمان - ليونيل ميسي

ويحتل برشلونة المركز السابع برصيد 6 نقاط، وهو نفس رصيد إشبيلية الذي يحتل به المركز الثامن بفارق الأهداف فقط عن البارسا.

وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم على ملعب كامب نو معقل الفريق الكتالوني برشلونة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تشكيل برشلونة أمام إشبيلية في الدوري الإسباني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا