ريال مدريد يهزم ليفانتي ويخطف الصدارة

ريال مدريد يهزم ليفانتي ويخطف الصدارةارتقى ريال مدريد لصدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 2 - صفر على مضيفه ليفانتي يوم الأحد في المرحلة الخامسة من المسابقة.

افتتح البرازيلي فينيسيوس جونيور التسجيل للريال في الدقيقة 16، فيما أضاف المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

بتلك النتيجة، واصل الريال صحوته في البطولة، بعدما حقق فوزه الثالث على التوالي في البطولة، معوضا بدايته الباهتة التي شهدت تعادله بدون أهداف مع مضيفه ريال سوسييداد.

ارتفع رصيد ريال مدريد حامل اللقب إلى عشر نقاط في الصدارة، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه ريال بيتيس، علما أن الفريق مازال يمتلك مباراة مؤجلة، وفي المقابل تجمد رصيد ليفانتي، الذي تلقى خسارته الثالثة في البطولة هذا الموسم، مقابل فوز وحيد، عند ثلاث نقاط في المركز الثامن عشر.