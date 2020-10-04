60 دقيقة.. الأهلي يهدر فرصة الهدف الثاني والنحاس يدفع بـ طاهر محمد طاهر

مرت 60 دقيقة من مباراة الأهلي والمقاولون العرب بتقدم المارد الأحمر بهدف دون رد، المقامة على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الممتاز.

الشوط الأول..

بدأ الأهلي المباراة بتنظيم شديد من الخلف من تمريرة للشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر الذي بدأ الهجمة بتمريرة طويلة ناحية اليسار لأحمد فتحي، وصلت لمجدي أفشة الذي سدد أول كرة على مرمى المقاولون العرب.

وحاول المقاولون العرب أن ينظم هجمة على دفاع الأهلي في الدقيقة السادسة من عمر المباراة ولكن سيطر عليها ايمن اشرف والشناوي.

ووصل لاعبو المقاولون لأول مرة لمرمى الشناوي في الدقيقة ٩ بكرة كانت عرضية من لويس ادوارد من الجبهة اليسرى للمقاولون العرب مررها عرضية تمكن الشناوي من التقاطها.

وحصل المقاولون العرب على ركلة ركنية في الدقيقة ١٠ من عمر المباراة، ولكن لم تسجل اي خطورة على مرمى الشناوي الذي التقط الكرة بسهولة.

وسدد أحمد فتحي كرة بجوار المرمى تعتبر هي الأخطر في المباراة في الدقيقة ١٣ من عمر المباراة بعد تمريرة سحرية من كهربا لأحمد فتحي الذي اعتدل على قدمه اليمنى وسدد الكرة بجوار المرمى.

وسدد سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون العرب كرة في الدقيقة ١٤ من عمر المباراة كتهديد اول على مرمى الشناوي.

مرة اخرى في الدقيقة 21 من عمر المباراة وصل سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون العرب، لمرم# الشناوي ولكن التغطية الدفاعية كانت من ايمن أشرف مميزة.

ومن بعدها حصل المقاولون على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة ٢٣ مررها امير عابد ولكن اقتنصها الشناوي من فوق رؤوس الجميع.

وسقط الشناوي في الدقيقة ٢٥ دون اشتراكه مع أي لاعب واستدعى الجهاز الطبي، لتلقي العلاج داخل ارض الملعب وتوقفت المباراة أكثر من دقيقتين حتى خرج الشناوي مصاباََ وحل مكانه علي لطفي الحارس الثاني.

تمكن الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تسجيل الهدف الاول في مرمى المقاولون العرب.

تعرض محمود عبد المنعم كهربا الى عرقلة داخل منطقة الجزاء ولم يحتسبها حكم المباراة جهاد جريشة شيئاََ.

ولكن استدعى حكم ال var جهاد جريشة لمعرفة حقيقة الكرة، واحتسبها ركلة جزاء لصالح الأهلي.

وسدد عمرو السولية الكرة وأسكنها الشباك في الدقيقة ٤٠ من عمر المباراة.

الشوط الثاني..

تعرض محمد هاني للاصابة في الدقيقة الاولى من عمر الشوط الثاني بعد ارتقائه مع علي لطفي حارس الأهلي، ولكن استمر بعد تلقيه العلاج.

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واشهر جهاد جريشة حكم المباراة البطاقة الصفراء الأولى لصالح ياسر ابراهيم في الدقيقة ٤٩، بعد تدخله مع لويس ادوارد لاعب المقاولون العرب.

ولم تستقر الكرة على الأرض حتى الدقيقة ٥٢ وانتهت عند على لطفي بركلة مرمى بعد تسديدة غير متقنة من فاوقا كوبور.

وتصدى علي لطفي لكرة صعبة للغاية من انفراد بالكرة عن طريق لويس ادوارد في الدقيقة ٥٣، ومنع ذئاب الجبل من تسجيل هدف التعادل.

ورفض اليو بادجي هدية كهربا ولم يتمكن من تسجيل الهدف الثاني للأهلي، بعد أن مرر كهربا كرة بينية لبادجي وانفرد بحارس المقاولون وأهدر كرة الهدف الثاني.

وحصل محمود عبد المنعم كهربا على بطاقة صفراء بعد تدخله مع امير عابد في منتصف الملعب بقوة، في الدقيقة ٥٥ من عمر المباراة.

وانتفض المقاولون بعد نزول طاهر محمد طاهر الهداف في الدقيقة ٥٧ من عمر اللقاء.

ولكن لم يتمكن المقاولون من تهديد مرمى علي لطفي، في الربع ساعة الأولى من شوط المباراة الثاني.

وجاء أول تشكيل للأهلي تحت قيادة بيتسو موسيماني كالآتي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمد هاني، أحمد فتحي

خط الوسط: حمدي فتحي، محمود كهربا، حسين الشحات، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: أليو بادجي

وجاء التشكيل المقاولون كالآتي:-

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

خط الدفاع: أمير عابد، محمد سمير، فاروقا نور الدين، حسن الشامي.

خط الوسط: إبراهيم صلاح، محمد مجلي، كريم مصطفى، لويس إدواردو

خط الهجوم: شكري نجيب، سيف الدين الجزيري.