الـ var يحتسب ركلة جزاء للأهلي ويمنحه التقدم على المقاولون.. فيديو

تمكن الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تسجيل الهدف الاول في مرمى المقاولون العرب. ويواجه الأهلي منافسه المقاولون العرب في المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة ال31، من بطولة الدوري الممتاز. تعرض محمود عبد المنعم كهربا الى عرقلة داخل منطقة الجزاء ولم يحتسبها حكم المباراك جهاد جريشة شيئاََ. ولكن استدعى حكم ال var جهاد جريشة لمعرفة حقيقة الكرة، واحتسبها ركلة جزاء لصالح الأهلي. وسدد عمرو السولية الكرة وأسكنها الشباك في الدقيقة ٤٠ من عمر المباراة. وجاء أول تشكيل للأهلي تحت قيادة بيتسو موسيماني كالآتي في حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمد هاني، أحمد فتحي Advertisements خط الوسط: حمدي فتحي، محمود كهربا، حسين الشحات، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة خط الهجوم: أليو بادجي وجاء التشكيل المقاولون كالآتي:- حراسة المرمى: محمود أبو السعود خط الدفاع: أمير عابد، محمد سمير، فاروقا نور الدين، حسن الشامي. خط الوسط: إبراهيم صلاح، محمد مجلي، كريم مصطفى، لويس إدواردو خط الهجوم: شكري نجيب، سيف الدين الجزيري.

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