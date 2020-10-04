أستون فيلا يحرز الهدف الثاني في مرمى ليفربول

أحرز أستون فيلا الهدف الثاني في شباك ليفربول في المباراة المقامة خلال الجولة الرابعة من البريميرليج، على ملعب " فيلا بارك ". جاء الهدف الاول مبكرا في الدقيقة الرابعة عن طريق أولي واتكينز بعد تمريرة ساحرة منجاج جريليتش. استمر ضغط أستون على ليفربول ليحرز الهدف الثاني في الدقيقة الثانية والعشرين من جانب نفس اللاعب أولي واتكينز. وأعلن مدرب فريق أستون فيلا، عن تشكيلة الفريق الرسمية أمام نظيره فريق ليفربول. وجاءت التشكيلة كالأتي: مارتينيز تارجيت - مينغز - كونسا - كاش Advertisements باركلي - لويز - ماكجين جريليش - واتكينز - تريزيجه بينما جاء تشكيل ليفربول كالتالي: حراسة المرمى: أدريان. خط الدفاع: أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون. خط الوسط: كيتا، فابينيو، فينالدوم. خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، جوتا.

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