أستون فيلا يسجل الهدف الثالث في شباك ليفربول

أحرز أستون فيلا، الهدف الثالث في شباك ليفربول في المباراة المقامة خلال الجولة الرابعة من البريميرليج، على ملعب "فيلا بارك".
جاء الهدف مبكرا في الدقيقة الرابعة عن طريق أولي واتكينز بعد تمريرة ساحرة منجاج جريليتش.
ثم استمر ضغط أستون على ليفربول ليحرز الهدف الثاني في الدقيقة الثانية والعشرون من جانب نفس اللاعب أولي واتكينز.
ولم يستمر الفارق بهدفين لفترة طويلة بعد ضغط ليفربول ليتمكن من إحراز الهدف الأول لفريقه في الدقيقة الثانية والثلاثين.
وجاء الهدف الثالث لاستون فيلا بعد دقيقة واحدة من هدف صلاح عن طريق جون مكجين.
وأعلن مدرب فريق أستون فيلا، عن تشكيلة الفريق الرسمية التي ستواجه نظيره فريق ليفربول،
و
جاءت التشكيلة كالآتي:
مارتينيز
تارجيت - مينغز - كونسا - كاش
باركلي - لويز - ماكجين
جريليش - واتكينز - تريزيجه
وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:
حراسة المرمى: أدريان.
خط الدفاع: أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون.
خط الوسط: كيتا، فابينيو، فينالدوم.
خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، جوتا.
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