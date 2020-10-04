الرياضة

أستون فيلا يكتسح ليفربول برباعية في الشوط الأول بالبريميرليج

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انتهى الشوط الأول من مباراة أستون فيلا وليفربول  بتقدم الفيلانز بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة المقامة خلال الجولة الرابعة من البريميرليج، على ملعب " فيلا بارك ". 

جاء الهدف الأول مبكرا في الدقيقة الرابعة عن طريق أولي واتكينز  بعد تمريرة ساحرة من جاج جريليتش.

واستمر ضغط أستون على ليفربول ليحرز الهدف الثاني في الدقيقة الثانية والعشرين عن طريق نفس اللاعب أولي واتكينز.

ولم يستمر الفارق بهدفين لفترة طويلة بعد ضغط ليفربول ليتمكن من إحراز الهدف الأول لفريقه في الدقيقة الثانية والثلاثين عن طريق محمد صلاح .

وجاء الهدف الثالث لأستون فيلا بعد دقيقة واحدة من هدف صلاح عن طريق جون مكجين.

واستمر أولي واتكينز في التألق ليحرز الرابع لفريقه والهاترك له في الدقيقة التاسعة والثلاثين من عمر الشوط الأول.

وأعلن مدرب فريق أستون فيلا، عن تشكيلة الفريق الرسمية التي ستواجه نظيره فريق ليفربول.

وجاءت التشكيلة كالأتي:

مارتينيز

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تارجيت - مينغز - كونسا - كاش

باركلي - لويز - ماكجين

جريليش - واتكينز - تريزيجيه

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أدريان.

خط الدفاع: أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: كيتا، فابينيو، فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، جوتا.

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