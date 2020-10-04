الرياضة

اجتماع مهم في الأولمبية لحسم مصير الشكاوى ضد مرتضى منصور

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يعقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، اجتماعا طارئا بكامل تشكيل مجلس الإدارة مساء اليوم الأحد، لاتخاذ عدد من القرارات الحاسمة؛ وفقًا لما ورد عدد من الشكاوى المقدمة للجنة خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها الشكاوى المقدمة ضد مرتضى منصور.

وكان المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تجاهل خضوعه للتحقيق بمقر اللجنة الأولمبية المصرية من قبل لجنة القيم والانضباط بسبب الشكاوى المقدمة ضده.

يذكر أن لجنة القيم باللجنة الأولمبية المصرية قررت استدعاء مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لسماع أقواله في الشكاوى المقدمة ضده.

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وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بقيادة هشام حطب اتخذ مجموعة من القرارات في اجتماعه العادي الذي عقد مساء الأربعاء الماضي بمقر اللجنة الأولمبية.

وقررت اللجنة إحالة الشكاوى المقدمة ضد رئيس نادي الزمالك للجنة الأندية والهيئات والقيم لدراستها واتخاذ قرار بشأنها، بعد تلقي مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عددا من الشكاوى خلال الفترة الماضية، والتي على الفور قررت إحالة مرتضى منصور للتحقيق بلجنة القيم فى الشكاوى المقدمة ضده.

الشكاوى التي قدمت ضد رئيس نادي الزمالك تضمنت شكاوى بارتكاب أفعال تخالف المواثيق الدولية والقوانين واللوائح المنظمة للرياضة دوليًا ومحليًا.

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