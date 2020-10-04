الرياضة

هاشتاج عقوبة ساسي فين يتصدر تويتر

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دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #عقوبة_ساسي_فين بعد ناديه على الحكم اثناء مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي.

وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏الجنايني و لجنه الانضباط بيوقفوا كهربا بس مينفعش طبعا يقربوا من ساسي بيخافوا من مرتضى.

‎#عقوبه_ساسي_فين" و"‏رغم اختلافنا مع الحكم ومجاملاته ولكنه يظل شخص مصري تمت اهانته من قبل لاعب غير مصري على أرض مصر، لذلك نطلب إصدار العقوبة المستحقة في أسرع وقت ‎#عقوبه_ساسي_فين".
وقال أخرون" ا‏هان حكم مصري وفـ وقت سابق محترمش النشيد الوطني ومتوقعش عليه عقوبات ! هي الحصانه بالقوة دي ‎#عقوبه_ساسي_فين" و" ‏‎#عقوبه_ساسي_فين

العقوبات واللوائح حاضره ديما للاهلي فقط لا غير.. وغير مرئية وغير معترف بيها لاي نادي تاني".

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واضاف اخرون" ‏أبو الحكم طالع يقول ساسي مضربش إبني هو شد السماعة و رماها على الأرض من شدة النرفزة .

يعني طبخوها مع بعض ‎#عقوبه_ساسي_فين" و" ‏لائحة العقوبات بتقول الإعتداء اللفظي علي الحكم إيقاف ٨ مباريات و الإعتداء باليد علي الحكم إيقاف من ٨ شهور الي عامينوساسي زي ماكلنا شوفنا رزع الحكم بالقلم على قفاه ، بس يبقى أكيد العقوبة هتكون "تكريم ساسي

‎#عقوبه_ساسي_فين".

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