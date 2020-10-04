ميلان يعبر سبيزيا بثلاثية نظيفة

ميلان يعبر سبيزيا بثلاثية نظيفةأحرز المهاجم رفائيل لياو هدفين ليتغلب ميلان 3-صفر على سبيزيا يوم الأحد ويحافظ على بدايته المثالية لموسم دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

واحتاج ميلان، الذي فاز بمبارياته الثلاث بدون أن تهتز شباكه، إلى 57 دقيقة ليكسر صمود الوافد الجديد عندما حول المهاجم البرتغالي تمريرة هاكان شالهانأوغلو من ركلة حرة إلى الشباك عند الزاوية البعيدة.

وأضاف ثيو هرنانديز هدفا ثانيا في الدقيقة 76 بعد أن انتزع الكرة في وسط الملعب قبل أن يتقدم للأمام ويهز الشباك، ثم أضاف لياو هدفا ثالثا من مدى قريب بعد دقيقتين.

وانضم ميلان إلى أتالانتا على القمة ولكل منهما تسع نقاط بينما يملك كل من إنتر ميلان وساسولو سبع نقاط. ولدى سبيزيا ثلاث نقاط عقب تغلبه 2-صفر على أودينيزي يوم الأربعاء الماضي.