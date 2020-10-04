افتتح الهولندي لوك دي يونج التسجيل لـ إشبيلية في الدقيقة الثامنة من متابعة رأسية للضربة الركنية التي نفذها راكيتيتش. واستطاع فيليبي كوتينيو معادلة النتيجة لـ برشلونة في الدقيقة العاشرة بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء. خيم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على أحداث مباراة برشلونة وإشبيلية، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم. وفي الشوط الثاني استمرت محاولات برشلونة لتسجيل هدف الانتصار لكن دون جدوى أمام دفاعات إشبيلية، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة. وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد برشلونة للنقطة السابعة في المركز الخامس، وهو نفس رصيد إشبيلية في المركز السادس.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برشلونة يتعادل مع إشبيلية 1-1 في الليجا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.