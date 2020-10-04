لا توجد أي خصوصية لحياتي.. فايلر يكشف لأول مرة سر رحيله عن الأهلي

أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للنادي الأهلي أن عدم إحترام الخصوصية في مصر سبب رحيله عن الفريق.

وقال فايلر في تصريحات تليفزيونية سويسرية : "لا استطيع الخروج لتناول الطعام في الخارج، من حجم شعبية الأهلي".

وتابع : " وإذا قررت اصطحاب عائلتي من المطار علي أن أتنكر في ملابسي ولكن مع هذا سيعرفونني لذلك لا توجد أي خصوصية لحياتي الشخصية".

يذكر أن السويسري فايلر قد تم إقالته من قبل النادي الأهلي منذ يومين وإعلان تولي موسيماني المسئولية لقيادة الفريق.