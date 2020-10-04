وتابع : " وإذا قررت اصطحاب عائلتي من المطار علي أن أتنكر في ملابسي ولكن مع هذا سيعرفونني لذلك لا توجد أي خصوصية لحياتي الشخصية".
يذكر أن السويسري فايلر قد تم إقالته من قبل النادي الأهلي منذ يومين وإعلان تولي موسيماني المسئولية لقيادة الفريق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لا توجد أي خصوصية لحياتي.. فايلر يكشف لأول مرة سر رحيله عن الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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