بايرن ميونخ يفوز على هيرتا برلين بفضل ليفاندوفسكي في الدوري الألماني

أنقذ النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه بايرن ميونخ من تعثر جديد في البوندسليجا، وسجّل رباعية قاد بها فريقه للفوز على ضيفه هيرتا برلين بنتيجة 4-3، في مباراة الفريقين التي أقيمت مساء الأحد ملعب أليانز أرينا في الجولة الثالثة من الدوري الألماني.

وتقدم بايرن ميونخ بهدفين عن طريق ليفاندوفسكي في الدقيقتين 40 و51، ولكن هيرتا برلين عاد بقوة لأجواء المباراة وأدرك التعادل بعد أن سجّل هدفين عن طريق جون كوردوبا وماتيوس كونها في الدقيقتين 59 و71.

ثم عاد ليفاندوفسكي ليضع بايرن في المقدمة مرة أخرى بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 85، ولكن سرعان ما أدرك هيرتا برلين التعادل في الدقيقة 88 عن طريق جيسيك نجانكام.

رفع الفوز رصيد بايرن ميونخ إلى 6 نقاط في المركز الرابع، في حين جمدت الخسارة رصيد هيرتا برلين عند 3 نقاط في المركز الثالث عشر.