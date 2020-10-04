على طريقة الزمالك.. نابولي يتخلف عن مواجهة يوفنتوس في الدوري الإيطالي

تخلف نادي نابولي عن حضور المباراة التي كانت ستجمعه مع يوفنتوس في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإيطالي.

وأعلن نادي نابولي أمس أن السلطات في مدينة نابولي رفضت سفره إلى مدينة تورينو بسبب إصابات لاعبيه بفيروس كورونا، ولكن رابطة الدوري رفضت تأجيل المباراة لتؤكد إقامتها في موعدها.

وحضر لاعبو يوفنتوس إلى ملعب المباراة قبل موعدها بساعة، ووقفوا في أرضية الملعب، لكن لم يأت لاعبو نابولي، ليقرر الحكم إنهاء المباراة بفوز يوفنتوس 3-0 كما هو مقرر في لوائح المسابقة.

وتحول مصير المباراة إلى القاضي الإيطالي، في انتظار قراره النهائي.

ويعيد موقف نابولي للأذهان ما حدث من نادي الزمالك في مباراة الدور الأول أمام النادي الأهلي، حين تخلفوا عن حضور المباراة وتم اعتبارهم خاسرين بعد ذلك وخصم 3 نقاط منهم في نهاية المسابقة.