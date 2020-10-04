تخلف نادي نابولي عن حضور المباراة التي كانت ستجمعه مع يوفنتوس في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإيطالي.
وأعلن نادي نابولي أمس أن السلطات في مدينة نابولي رفضت سفره إلى مدينة تورينو بسبب إصابات لاعبيه بفيروس كورونا، ولكن رابطة الدوري رفضت تأجيل المباراة لتؤكد إقامتها في موعدها.
وحضر لاعبو يوفنتوس إلى ملعب المباراة قبل موعدها بساعة، ووقفوا في أرضية الملعب، لكن لم يأت لاعبو نابولي، ليقرر الحكم إنهاء المباراة بفوز يوفنتوس 3-0 كما هو مقرر في لوائح المسابقة.
وتحول مصير المباراة إلى القاضي الإيطالي، في انتظار قراره النهائي.
ويعيد موقف نابولي للأذهان ما حدث من نادي الزمالك في مباراة الدور الأول أمام النادي الأهلي، حين تخلفوا عن حضور المباراة وتم اعتبارهم خاسرين بعد ذلك وخصم 3 نقاط منهم في نهاية المسابقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر على طريقة الزمالك.. نابولي يتخلف عن مواجهة يوفنتوس في الدوري الإيطالي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.