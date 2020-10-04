طبيب الأهلي: التشخيص المبدئي لإصابة الشناوي شد خفيف في العضلة الضامة

قال الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، إن التشخيص المبدئي لإصابة محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، عبارة عن شد خفيف في العضلة الضامة.
وأوضح أن الشناوي سوف يجري أشعة غدًا للوقوف بشكل دقيق على الإصابة وتحديد البرنامج العلاجي.
وكان الشناوي قد غادر الشوط الأول من مباراة الفريق أمام المقاولون العرب، وشارك علي لطفي بديلًا له.
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