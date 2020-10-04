ضربة جديدة.. ناصر ماهر يوقع لـ بيراميدز تمهيدا للرحيل عن الأهلي

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسئولي نادي بيراميدز طلبوا من النادي الأهلي، الحصول علي خدمات الثنائي أحمد الشيخ ومحمد شريف؛ من أجل الموافقة على رحيل رجب بكار إلى النادى الأهلي.
وأكد عمر ربيع ياسين، في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن الأهلي يرغب في انتداب رجب بكار في فترة الانتقالات المقبلة من أجل تدعيم الجهة اليمني التي لا يتواجد بها سوى محمد هاني؛ بعد انتهاء عقد أحمد فتحي ورحيله نهاية الموسم إلى بيراميدز.
وأوضح أن الأهلي في حاجة للتعاقد مع ظهير أيمن بعد رحيل أحمد فتحي إلى بيراميدز في الموسم الجديد.
وقال ربيع ياسين، إن ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء المعار إلي نادي سموحة وقع علي عقود انتقاله إلي نادى بيراميدز تمهيدًا للرحيل عن الأهلي خلال الفترة المقبلة.
وأكد ربيع ياسين أن نادي بيراميدز يسعى لتأمين مركز صناعة اللعب في الفريق بلاعب متميز.
وأوضح أن اختيار نادي بيراميدز وقع علي ناصر ماهر الذي يقدم مستويات متميزة مع سموحة هذا الموسم وقام النادي السماوي بالحصول على توقيع ناصر ماهر تمهيدًا للتفاوض مع الأهلي أو الحصول على خدماته مجانًا حال رفض الأهلي استمرار اللاعب في قائمته نظرًا لرفض اللاعب استمرار إعارته.
وأتم: "ناصر ماهر سيرفض الإعارة وسيطلب الاستمرار في صفوف الأهلي وسيضطر الأهلي للموافقة على رحيله حال عدم وجود مكان شاغر في قائمته للاعب".
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