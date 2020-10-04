حسين رجب يبدأ المشاركة التدريجية في التدريبات الجماعية للمصري

بدأ حسين رجب لاعب خط وسط المصري خلال الأيام القليلة المقبلة المشاركة تدريجيًا في التدريبات الجماعية للفريق وذلك حسب تأكيدات الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمود الشحات

هذا وأشار الدكتور الشحات أن اللاعب قارب على التماثل التام من إصابته بإجهاد شديد في مفصل الحوض وهي الإصابة التي كان قد تعرض لها خلال فترة إعداد الفريق لاستئناف الدوري قبل ما يقرب من شهرين كاملين

هذا وقد خضع لاعب وسط المصرى خضع خلالهما اللاعب لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

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