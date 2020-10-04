أخبار الزمالك| إيقاف مرتضى منصور 4 سنوات.. وفرجاني ساسي يعلق على أزمته الأخيرة .. ورئيس النادي: لن نتنازل عن ملف نادي القرن

أكد مصدر مسئول داخل اللجنة الأوليمبية المصرية انه يحق لمرتضى منصور رئيس نادى الزمالك التقدم بطعن لمركز التحكيم والتسوية باللجنة الأولمبية ضد القرارات التى صدر ضده اليوم بايقافه 4 سنوات.

قررت اللجنة الأولمبية، حجب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من تمثيل ناديه في أي لعبة رياضية وإيقافه 4 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه.

أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية إيقاف مرتضى منصور رئيس الزمالك 4 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه وعدم تمثيل فريقه في الألعاب الرياضية والقضاء فيما يخص النادي، وعدم تقلد رئاسة أي اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة الزمالك طوال المدة وعدم الاعتداد بتوقيعه فيما يخص النادي.

علق التونسي فرجاني ساسي متوسط ميدان نادي الزمالك للمرة الأولى على تصريحات عصام عبدالمنعم رئيس اتحاد الكرة الأسبق التي طالب فيها برحيله عن مصر بعد تصرفاته في مباراة المصري الاخيرة.

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أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة ومعاونيه يرغبون في هدم النادي.

قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن النادي ينتظر ما ستفعله اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة تجاه فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق، بعد واقعة مباراة المصري الأخيرة.

أكد المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك أن أوراق قضية نادي القرن الان بحوزة بعض المهتمين بها من الزملكاوية.