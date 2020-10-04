فرق البريميرليج تعلن العصيان في وجه كبار البطولة

خسارة هي من ضمن الأكبر في تاريخ ليفربول، ولكنها ليست الهزيمة الوحيدة الكبيرة لكبار البريميرليج هذا الموسم، ففرق البريميرليج رفعت راية العصيات في وجه الكبار.
البداية كانت بالجولة الماضية، حين سقط مانشستر سيتي على أرضه أمام ليستر بخماسية مقابل هدفين، وهو أمر لا يحدث أمام ذلك الفريق الذي استحوذ على مجريات الامور في البريميرليج في العقد الأخير.
قطب مدينة مانشستر الاخر، اليونايتد هو الأخر تلقى هزيمة مفاجئة من توتنهام اليوم بستة أهداف مقابل هدف على ملعبه أيضًا، في مباراة أُهين فيها أعرق الفرق الإنجليزية مع الرأفة.
ليفربول انضم لقطبي مدينة مانشستر.. بطل البريميرليج تلقى الخسارة الأكبر له في البريميرليج أمام رفاق تريزيجيه، ولم يمنع هدفي صلاح فريقه من تلك الخسارة الفادحة.
إذًا.. صغار البريميرليج رفعوا راية العصيان في وجه الكبار، فهل نرى بطلًا جديدًا للبريميرليج هذا الموسم، أم يستعيد الكبار رونقهم مرة أخرى.
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