الرياضة

فرق البريميرليج تعلن العصيان في وجه كبار البطولة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
خسر نادي ليفربول بنتيجة مدوية أمام نظيره أستون فيلا بسبعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

خسارة هي من ضمن الأكبر في تاريخ ليفربول، ولكنها ليست الهزيمة الوحيدة الكبيرة لكبار البريميرليج هذا الموسم، ففرق البريميرليج رفعت راية العصيات في وجه الكبار.

البداية كانت بالجولة الماضية، حين سقط مانشستر سيتي على أرضه أمام ليستر بخماسية مقابل هدفين، وهو أمر لا يحدث أمام ذلك الفريق الذي استحوذ على مجريات الامور في البريميرليج في العقد الأخير.

قطب مدينة مانشستر الاخر، اليونايتد هو الأخر تلقى هزيمة مفاجئة من توتنهام اليوم بستة أهداف مقابل هدف على ملعبه أيضًا، في مباراة أُهين فيها أعرق الفرق الإنجليزية مع الرأفة.

ليفربول انضم لقطبي مدينة مانشستر.. بطل البريميرليج تلقى الخسارة الأكبر له في البريميرليج أمام رفاق تريزيجيه، ولم يمنع هدفي صلاح فريقه من تلك الخسارة الفادحة.

إذًا.. صغار البريميرليج رفعوا راية العصيان في وجه الكبار، فهل نرى بطلًا جديدًا للبريميرليج هذا الموسم، أم يستعيد الكبار رونقهم مرة أخرى.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرق البريميرليج تعلن العصيان في وجه كبار البطولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا