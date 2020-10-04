فايلر: البعد عن عائلتي صعب للغاية.. ومباراة الهلال أسوأ ذكرياتي مع الأهلي

وقال فايلر في تصريحات تليفزيونية سويسرية : "عائلتي أهم شئ في حياتي ، البعد عنهم صعب للغاية، لا تشعر به إلا كلما بقيت وحيدًا خارج البلاد لفترة طويلة".
وأختتم : " كانت هناك لحظات قاسية خاصة في مباراة الهلال السوداني في الخرطوم والتي اتسمت بأجواء غير طبيعية لا أريد أن أتذكرها أبدًا وبالنسبة لي هى أسوأ ذكرياتي
ورحل السويسري رينيه فايلر عن تدريب الأهلي بعد تعثر مفاوضات التجديد بعدما حسم لقب الدوري واستعانت القلعة الحمراء بالجنوب افريقى بيتسو موسيماني لقيادة الفريق مع اقتراب مواجهات الدوري قبل النهائى فى دوري أبطال أفريقيا مع الوداد المغربى.خلال الشهر الجارى
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