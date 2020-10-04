فايلر: البعد عن عائلتي صعب للغاية.. ومباراة الهلال أسوأ ذكرياتي مع الأهلي

أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للنادي الأهلي أن عائلته من أهم الأشياء في حياته مشيرًا إلى أن مباراة الأهلي أسوأ ذكرياته مع الفريق.

وقال فايلر في تصريحات تليفزيونية سويسرية : "عائلتي أهم شئ في حياتي ، البعد عنهم صعب للغاية، لا تشعر به إلا كلما بقيت وحيدًا خارج البلاد لفترة طويلة".

وتابع : " شعرت بالوحدة بسبب فيروس كورونا ولم استطع العودة إلى سويسرا إلا في شهر يونيو فقط".

وأختتم : " كانت هناك لحظات قاسية خاصة في مباراة الهلال السوداني في الخرطوم والتي اتسمت بأجواء غير طبيعية لا أريد أن أتذكرها أبدًا وبالنسبة لي هى أسوأ ذكرياتي

ورحل السويسري رينيه فايلر عن تدريب الأهلي بعد تعثر مفاوضات التجديد بعدما حسم لقب الدوري واستعانت القلعة الحمراء بالجنوب افريقى بيتسو موسيماني لقيادة الفريق مع اقتراب مواجهات الدوري قبل النهائى فى دوري أبطال أفريقيا مع الوداد المغربى.خلال الشهر الجارى