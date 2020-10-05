الرياضة

برشلونة يتعادل مع أشبيلية بالدوري الإسباني

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دوت الخليج -
برشلونة يتعادل مع أشبيلية بالدوري الإسباني
خيم التعادل الإيجابي 1 - 1 على لقاء برشلونة مع ضيفه إشبيلية يوم الأحد في قمة مباريات المرحلة الخامسة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبادر الهولندي لوك دي يونغ بالتسجيل لإشبيلية في الدقيقة الثامنة غير أن البرازيلي فيليب كوتينيو أدرك التعادل لبرشلونة في الدقيقة العاشرة، واتسم الشوط الأول بالسرعة والإثارة منذ اللحظات الأولى، على عكس الشوط الثاني، الذي سيطر عليه الهدوء والحذر من كلا الفريقين.

بتلك النتيجة، أهدر برشلونة أول نقطتين في مسيرته بالبطولة، التي يسعى لاستعادة لقبها الذي فقده في الموسم الماضي لمصلحة غريمه التقليدي ريال مدريد، ليصبح في جعبته سبع نقاط في المركز الخامس بترتيب المسابقة، علما بأنه مازال يمتلك مباراتين مؤجلتين، وفي المقابل، ارتفع رصيد إشبيلية سبع نقاط أيضا في المركز السادس، متأخرا بفارق الأهداف خلف برشلونة، وله لقائين مؤجلين أيضا.

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