الاتحاد يكشف تفاصيل مفاوضاته مع الأهلي لضم أحمد الشيخ

أكد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، صحة المفاوضات التي دخلها زعيم الثغر للحصول على خدمات اللاعب الدولي أحمد الشيخ جناح النادي الأهلي.

وقال مصيلحي خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي إبراهيم فايق عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" إنه قام بالحديث المباشر مع أحمد الشيخ للحصول على خدماته خلال الموسم المقبل لكن الأمر لن يحسم الا بعد الجلسة التي ستجمع مجلس إدارة النادي الأهلي مع المدرب الجديد بيتسو موسيماني لحسم اللاعبين المعارين والراحلين بنهاية الموسم.

وأضاف محمد مصيلحي خلال تصريحاته أنه فتح خط مفاوضات مع الأهلي والزمالك للحصول على خدمات عدد من اللاعبين وهناك استقرار على الصفقات الجديدة لكن يبقى قرار أنديتهم النهائي.

وتابع رئيس نادي الاتحاد السكندري أن ناديه يتعرض لضغط شديد وظروف قاسية وأنه يحاول أن يصل الى النقطة التي يضمن بها حقوقه في الفترة المقبلة خاصة وأن الظلم التحكيمي تكرر خلال الفترة الماضية.

وشدد محمد مصيلحي ان المدير الفني طلعت يوسف مستمر لنهاية الموسم وبعدها سيكون هناك جلسات لحسم مصير الجهاز الفني وتقييم الفترة الماضية وما لها وعليها وأنه لا نية لرحيل المدرب خلال الفترة الحالية نهائيًا.