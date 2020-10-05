الأهلي يغادر إلى المغرب لمواجهة الوداد بدوري أبطال أفريقيا في 13 أكتوبر

اكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالاهلي المصري إن الفريق الأول لكرة القدم سوف يتوجه إلى ‏المغرب يوم 13 أكتوبر الجاري، استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي المقرر إقامتها يوم 17 من نفس الشهر في ‏ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

وقال مدير الكرة أنه تحدث مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني للترتيب لرحلة الفريق إلى ‏المغرب، وتم الاستقرار على السفر يوم 13 من الشهر الجاري لملاقاة الوداد، على أن تكون ‏العودة في اليوم التالي للمباراة.‏

وفاز الأهلي اليوم على المقاولون العرب بهدف دون رد سجله عمرو السولية من ضربة جزاء، ‏في أول ظهور لموسيماني المدير الفني للفريق بعد توليه المهمة.‏

وانتزع فريق الأهلي فوزا صعبا من ضيفه المقاولون العرب 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل الاتحاد السكندري مع طلائع الجيش 2/2.

ويدين الأهلي بالفضل في هذا الفوز للاعبه عمرو السولية الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 40 من ركلة جزاء.

ورفع الأهلي رصيده إلى 82 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد المقاولون العرب عند 52 نقطة في المركز الرابع.

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وهذه هي المباراة الأولى التي يتولى فيها الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني فريق الأهلي عقب توليه مسؤولية تدريب الفريق خلفا للسويسري رينيه فايلر، الذي تم فسخ عقده بالتراضي.

يذكر أن الأهلي كان توج بلقب الدوري المصري للمرة الـ42 في تاريخه يوم 18 سبتمبر.

وفي المباراة الثانية، تعادل الاتحاد السكندري مع ضيفه طلائع الجيش 2 / 2.

وسجل هدفي الاتحاد السكندري رزاق سيسي في الدقيقتين 22 و81، فيما سجل هدفي طلائع الجيش كريم طارق من ركلتي جزاء في الدقيقتين 57 والسادسة من الوقت بدل الضائع.

ورفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثامن، كما رفع طلائع الجيش رصيده إلى 35 نقطة في المركز الحادي عشر.