فايلر: خيبت آمال جماهير الأهلي لكنني كنت مضطرا للرحيل

وتابع مدرب الأهلي السابق، "أقدر كل ما قدمته جماهير النادي الأهلي من حب، ولكن الأسرة والاستقرار أهم أولوياتي لذلك رحلت عن تدريب الفريق".
واختتم تصريحاته قائلا "كنت مضطرا للرحيل عن الفريق بسبب عدم تأقلمي في مصر وأتمنى للنادي الأهلي التوفيق".
يذكر أن السويسري رينيه فايلر تمت إقالته مؤخرًا من تدريب النادي الأهلي وتعيين "بيتسو موسيماني" خلفًا له.
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