موسيماني: حققنا المطلوب ولدينا الكثير خلال المواجهات المقبلة

عبر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب المقاولون العرب بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم في بطولة الدوري.

وأوضح موسيماني خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أن الأهلي حقق الفوز على خصم قوي ويملك سرعات خاصة في تنفيذ الهجمات المرتدة، والجهاز الفني حرص على مشاهدة مباراة الفريقين في الدور الأول، وكان على دراية بمفاتيح لعبه، وقدم اللاعبون مباراة جيدة وحققوا المطلوب من اللقاء.

وأشار إلى أن الأهلي تحكم في سير اللقاء، ونجح في خلق العديد من الفرص رغم عدم استغلال البعض منها، خاصة في الشوط الثاني، رغم أن الفريق يعاني من غيابات عديدة بعد تعرض محمد الشناوي للإصابة في المباراة، لافتًا إلى أنه عنصر مهم ويتمنى تماثله للشفاء في أقرب وقت.

وأكمل: «الفترة المقبلة سوف تشهد مزيدًا من العمل على تطوير النواحي البدنية والفنية، كما أن الفريق لديه الكثير ليقدمه بالمباريات المقبلة.. كنت أشعر بالقلق الشديد خاصة بعد شكوى أيمن أشرف نظرًا للإصابات العديدة التي يعاني منها الفريق».

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وأضاف موسيماني أن الفترة المقبلة سوف تشهد العمل على تحسين كل الجوانب، وهناك عمل مستمر من أجل الوصول إلى أفضل ما يمكن، في الوقت الذي أكد فيه أن لكل مباراة ظروفها وتشكيلها وفقا لمعطيات كل لقاء.

وأشار إلى أن كهربا قدم أداءً قويًّا وكان حريصًا على تحفيزه، خاصة أنه عاد للمشاركة بعد فترة طويلة من الغياب، وكذلك حسين الشحات الذي عاد للعب بعد فترة طويلة، مؤكدًا أن الأهلي لديه طموحات كبيرة في الفوز بكل البطولات المقبلة بعد حسم لقب الدوري.

وألمح إلى أنه مدير فني صاحب فلسفة معينة، وأنه تولى المسئولية منذ وقت قصير، وأنه بدأ يتعامل مع العديد من الجوانب من خلال التشاور مع الجهاز الفني، وطبيب الفريق، وأن هناك طريقة لعب مختلفة في إطار التجهيز للوصول إلى أفضل مستوى قبل مواجهة الوداد المغربي في الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وجدد المدرب الجنوب إفريقي التأكيد أنه يشعر بالفخر الشديد لكونه أول مدرب إفريقي من خارج مصر يتولى تدريب فريق عريق بحجم الأهلي، معتبرًا ذلك ثقة كبيرة من مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وتعهد بأن يبذل أقصى ما لديه لتحقيق الأهداف التي يعمل عليها.