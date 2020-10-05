محسن صالح: الخطيب نجح في إقناع رئيس صن داونز بالاستغناء عن موسيماني

كشف محسن صالح، رئيس لجنة تخطيط الكرة بالنادي الأهلي، عن كواليس التعاقد مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، من أجل تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفًا للسويسري رينيه فايلر.
وأكد محسن صالح، في تصريحات متلفزة ببرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، "استقررنا على موسيماني بعد دراسة عدد كبير من السير الذاتية، وأبلغنا الخطيب، وهو ما رحب بالأمر".
وتابع "الخطيب رحب بالأمر، وأجرى مكالمة برئيس نادي صن داونز، ونجح في إقناعه بالاستغناء عن موسيماني".
وصرح محسن صالح، بآخر المستجدات في ملف الصفقات الجديدة للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.
وأضاف صالح أن "ملف المدير الفني كان ضمن أولوياتنا في الفترة الماضية، وأجلنا ملف الصفقات بسبب ذلك، ولكن بعد التعاقد مع موسيماني سنبدأ في فتح ملف الصفقات مرة أخرى".
وأتم "الثنائي سيرينو مهاجم صن داونز ويوسف بلايلي ضمن الأسماء المطروحة في حساباتنا لصفقات الموسم الجديد".
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