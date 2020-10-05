حتحوت يكشف عن عقوبة الزمالك حال حضور مرتضى مباريات الفريق

وأضاف هاني حتحوت، خلال تقديمه برنامج «الماتش» المذاع على قناة « دوت الخليج»، أن مرتضى منصور من حقه التقدم بطعن لمركز التحكيم والتسوية باللجنة الأولمبية ضد القرارات التي صدرت ضده، لافتا إلى أنه حال تطبيق القرار وأصر مرتضى على حضور مباريات الزمالك يحتسب فريقه خاسرًا.
ونوه بأن مرتضى منصور يحق الاستمرار فى عمله عضوا بالجمعية العمومية، ولكن إصراره على حضور الاجتماعات يصبح الاجتماع مُلغى.
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