حتحوت يكشف عن عقوبة الزمالك حال حضور مرتضى مباريات الفريق

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن اللجنة الأولمبية المصرية قررت إيقاف مرتضى منصور رئيس الزمالك 4 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه وعدم تمثيل فريقه في الألعاب الرياضية والقضاء فيما يخص النادي، وعدم تقلد رئاسة أي اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة الزمالك طوال المدة وعدم الاعتداد بتوقيعه فيما يخص النادي.

وأضاف هاني حتحوت، خلال تقديمه برنامج «الماتش» المذاع على قناة « دوت الخليج»، أن مرتضى منصور من حقه التقدم بطعن لمركز التحكيم والتسوية باللجنة الأولمبية ضد القرارات التي صدرت ضده، لافتا إلى أنه حال تطبيق القرار وأصر مرتضى على حضور مباريات الزمالك يحتسب فريقه خاسرًا.

ونوه بأن مرتضى منصور يحق الاستمرار فى عمله عضوا بالجمعية العمومية، ولكن إصراره على حضور الاجتماعات يصبح الاجتماع مُلغى.