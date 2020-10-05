محمود عاشور حكمًا لـ مباراة الجونة والمصري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة الثانية والثلاثين من الدوري والتي تجمع بين الجونة والمصري والمقرر إقامتها في الخامسة والنصف مساء اليوم الاثنين على ستاد الجيش ببرج العرب.

هذا ويضم الطاقم الحكم محمود عاشور حكمًا للساحة ومعه كل من شريف عبد الله وسيد نافع كمساعدين ومحمد عبد الفضيل حكمًا رابعًا.



وقرر الاتحاد ان يتولى خالد الغندور مهام حكم الفيديو بمساعدة من زميله أحمد حمدي.