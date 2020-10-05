ننشر موقع "دوت الخليج" على مدار اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعالمية، والتي جاءت كالتالي:
خسر فريق ليفربول أمام مضيفه أستون فيلا بسبعة أهداف مقابل هدفي، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإنجليزي.
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالاهلي المصري إن الفريق الأول لكرة القدم سوف يتوجه إلى المغرب يوم 13 أكتوبر الجاري، استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي المقرر إقامتها يوم 17 من نفس الشهر في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
قررت اللجنة الأولمبية، حجب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من تمثيل ناديه في أي لعبة رياضية
وصف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قرار اللجنة الأولمبية المصرية بإيقافه عن مزاولة النشاط الرياضي لمدة أربع سنوات بالمهزلة.
أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للنادي الأهلي أن عدم إحترام الخصوصية في مصر سبب رحيله عن الفريق.
اكتسح أستون فيلا، ليفربول بسبعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الرابعة من البريميرليج، على ملعب "فيلا بارك".
قررت اللجنة الأولمبية، حجب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من تمثيل ناديه في أي لعبة رياضية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الرياضة.. حجب مرتضى منصور.. أستون فيلا يكتسح ليفربول بسباعية.. وفايلر يكشف لأول مرة سر رحيله عن الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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