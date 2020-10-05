وتابع : " كانت المباراة حاسمة وأردنا تحقيق التعادل، كان التقدم لنا قبل النهاية بربع ساعة لكننا تفاجأنا برغبة الجماهير في النزول إلى أرض الملعب بسبب احتساب ركلة حرة لنا ولشعورهم بأن الخطأ غير صحيح لذا اقتحموا الملعب وبدأوا في إلقاء أشياء كثيرة من المدرجات".
وأتم : " أجواء غريبة لا يمكن أن تتخيلها ولا أريد تذكرها أبدًا".
وأختتم : " بعد المباراة (الهلال السوداني) ظللنا في غرفة الملابس لمدة ساعتين بعد انتهاء المباراة، وتم حمايتنا من قوة الشرطة وكانوا يحملون بنادق ضخمة لم أشاهدها في أي حرب".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بنادق لم أشاهدها فى الحرب.. فايلر: خوفت على حياتي في مباراة الهلال السودانى وسط أجواء مرعبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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